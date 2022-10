La "Z" appare in paese: la condanna del Comune

La "Z", simbolo dell'esercito russo, apparsa sui muri di Arconate.

La "Z" sui muri, la condanna del Comune

Sui muri in paese è apparsa la "Z", simbolo dell'esercito russo. E' quanto successo ad Arconate. Nella notte tra giovedì 27 e 28 ottobre ignoti hanno infatti imbrattato i muri di alcuni edifici pubblici e di altri immobili privati con la lettera che ricorda la simbologia utilizzata dall'esercito russo nella guerra in Ucraina. "Molto probabilmente, chi si è reso responsabile di questo gesto non conosce nemmeno il significato di ciò che ha disegnato, né tantomeno la sofferenza che una simile bravata può provocare negli amici ucraini che, da mesi, sono ospitati ad Arconate dopo essere fuggiti dalla guerra- affermano dall'Amministrazione comunale - Esprimiamo naturalmente la più ferma condanna a proposito di quanto accaduto e rinnova ancora una volta la più totale vicinanza ai fratelli ucraini -specialmente a quelli ospitati in paese - vittime dell'aggressione e dell'invasione russa".

La denuncia

E dall'Amministrazione comunale annunciano: "Il Comune ha già informato le forze dell'ordine e la Polizia locale si sta adoperando, con vari mezzi, per tentare di individuare i responsabili. Ringraziamo inoltre i privati che, con solerzia, si sono già adoperati o si stanno attivando in queste ore per eliminare le scritte apparse sui muri. Con grande amarezza, però, risulta evidente che ogni sforzo delle Autorità resta vano se, nei comportamenti individuali, prevale la mancanza di ogni tipo di sensibilità, educazione e rispetto verso il prossimo, che sono alla base della convivenza civile in una comunità che vuole definirsi tale.