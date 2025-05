La donna uccisa a coltellate faceva la escort

Si chiamava Vasilica Potincu ed era residente a Cinisello Balsamo la 35enne uccisa a Legnano.

Vasilica Potincu, la donna uccisa a Legnano, faceva la escort

L'appartamento di via Stelvio dov'è stata ritrovata senza vita nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 maggio, non era la sua casa ma il luogo in cui la donna, che faceva la escort, riceveva i clienti. Lì il suo corpo esanime è stato scoperto da un vicino che, passando davanti alla sua porta, l'ha trovata aperta e l'ha vista a terra, nel sangue, con un coltello conficcato nella schiena.

Nell'appartamento di via Stelvio veniva per ricevere i clienti

Classe 1989, nata in Romania, la donna abitava a Cinisello Balsamo con la madre, la sorella e il figlio minorenne (avuto da un uomo che abita a Cologno Monzese e lavora come autotrasportatore). A Legnano veniva in auto per incontrare i clienti e la sua Polo bianca è stata trovata parcheggiata nel piazzale del vecchio ospedale, a 200 metri dal condominio di via Stelvio. Sul mezzo sono stati effettuati accertamenti. I Carabinieri hanno acquisito inoltre i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che contengano elementi utili a individuare l'assassino.

Secondo il medico legale la sua morte risale almeno a sabato sera

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la 35enne sarebbe stata uccisa diverse ore prima del ritrovamento, almeno la sera prima. A colpirla più volte con il coltello potrebbe essere stato un cliente, in seguito a una lite o a scopo di rapina. Oggi sarà effettuata l'autopsia.