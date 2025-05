Donna uccisa a Legnano: è caccia all'assassino

Donna uccisa a Legnano: fervono le indagini per rintracciare il responsabile dell'omicidio.

Donna uccisa in via Stelvio: si cerca l'assassino

La vittima è una 35enne nata in Romania che abitava in affitto in un appartamento al primo piano di un condominio di via Stelvio. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio, è stata trovata senza vita con un coltello conficcato nella schiena. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che ha trovato la porta aperta e ha visto la donna riversa a terra in una pozza di sangue.

Nel video il racconto della figlia dell'uomo che ha fatto la terribile scoperta:

I Carabinieri hanno individuato l'auto della vittima

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 (che non hanno potuto fare nulla per la 35enne, se non constatarne la morte), sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. L'area è stata blindata per consentire ai militari della Compagnia cittadina e a quelli del Nucleo investigativo di Milano, di effettuare i rilievi e raccogliere ogni traccia utile a ricostruire l'accaduto. Poco fa gli uomini dell'Arma hanno individuato l'auto della vittima, una Volkswagen Polo bianca, che era stata lasciata in sosta nel parcheggio del vecchio ospedale.