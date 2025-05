Donna trovata morta in casa

Carabinieri e soccorritori in via Stelvio a Legnano nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio.

Donna trovata senza vita in un appartamento di via Stelvio

Mentre la città è in festa per il Palio, da un condominio di via Stelvio è scattato l'allarme per una giovane donna trovata esanime in casa. Sul posto gli uomini dell'Arma, un'ambulanza della Croce rossa cittadina e l'automedica.

Accanto alla giovane esanime è stato trovato un coltello

I soccorsi tuttavia sono stati inutili: la donna, una 35enne di origine romena, all'arrivo dei militari e del personale sanitario era già morta. Accanto al cadavere, che presentava ferite da taglio, è stato trovato un coltello da cucina. A chiamare il 112 è stato un vicino di casa, che ha visto la porta aperta e la vittima a terra.

I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso

Al momento in cui scriviamo, sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto.

Le testimonianze dei vicini