Invasione di Ufo? Ecco cosa erano

Invasione di Ufo nei cieli di Buscate e Arconate? Tante le segnalazioni: il mistero è stato risolto.

Invasione di Ufo? Testimoni a bocca aperta

Una serata decisamente fuori dall'ordinario quella che hanno vissuto tanti abitanti di Buscate e Arconate: ieri sera, in tantissimi, tra residenti e automobilisti, si sono fermati ad osservare cosa stava succedendo sopra le loro teste. Tantissimi oggetti luminosi "danzavano" nel cielo, formando disegni e scritte. Ufo? Progetti militari? Tutti si sono chiesti cosa mai stesse succedendo.

Mistero risolto

La spiegazione è arrivata dopo qualche ora: quelli che si stavano osservando non erano velivoli provenienti da altri pianeti ma droni. Per la precisione un "Drone live show", ossia uno spettacolo creato da molti droni in volo (forse era una prova), partiti dal vicino campo volo.