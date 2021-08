Infortunio sul lavoro, paura per un 30enne

Infortunio sul lavoro a Robecchetto con Induno.

Infortunio sul lavoro, arriva l'elisoccorso

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 27 agosto 2021, per un operaio di un'azienda di via Vincenzo Monti. Poco prima delle 9 J.M., 30 anni è precipitato per cause in corso di accertamento, riportando gravi ferite. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate e l'elicottero da Como. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e personale dell'Ats. Fortunatamente le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno preoccupanti di quanto si era temuto in un primo momento: il paziente è stato elitrasportato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.