Valentina Cognetta della lista di centrodestra Robecchetto e Malvaglio insieme è il nuovo sindaco di Robecchetto.

Elezioni Robecchetto: Valentina Cognetta è il nuovo sindaco

Mentre è ancora in corso lo spoglio nel seggio numero 4 (su quattro totali), Cognetta è risultata vincitrice in 3 sezioni su 4 battendo la sfidante della lista di centrosinistra Civitas di Annalisa Baratta. Lo scarto più evidente nella numero 1, con 335 voti per Insieme e 211 per Civitas