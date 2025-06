È stata annunciata nel Consiglio comunale di lunedì 9 giugno la composizione della nuova Giunta di Robecchetto con Induno. Dopo aver prestato solenne giuramento in fascia tricolore, il Sindaco neoeletto, Valentina Cognetta, ha comunicato i nomi del Vicesindaco e degli Assessori nel corso della prima seduta della massima assise cittadina, che si è svolta di fronte a un folto pubblico in Piazza Libertà.

Il neosindaco Cognetta nomina la Giunta

Il nuovo Vicesindaco è Antonio Seminara, 68 anni: agente di commercio, con una specifica formazione da agrotecnico, a lui il Sindaco ha affidato le deleghe a Ecologia, Ambiente, Lavori pubblici e Manutenzioni. Marilisa Morcelli, invece, è il nuovo Assessore ai Servizi Sociali ed educativi 0-6 anni, Pari opportunità, Politiche giovanili, Terza età e Cultura: 55 anni, insegnante e counselor, la sua esperienza professionale le ha consentito di acquisire competenze proprio nell’ambito del Sociale.

Il Sindaco, inoltre, ha nominato Marco Apruzzese – 33 anni, impiegato – Assessore con deleghe a Polizia locale, Sicurezza, Protezione Civile e alla frazione di Malvaglio. Completa la squadra dell’esecutivo locale Francesca Delle Stelle: 50 anni, addetta al controllo qualità in un’importante azienda, è il nuovo Assessore con deleghe a Commercio, Attività Produttive e Associazioni.

Le deleghe tenute dal sindaco

Il primo cittadino ha invece mantenuto personalmente le deleghe in materia di Bilancio, Personale comunale, Edilizia privata, Urbanistica e Pubblica Istruzione. Spazio, inoltre, per alcuni specifichi incarichi ai consiglieri comunali della lista ‘Robecchetto e Malvaglio Insieme!’, espressione della maggioranza emersa a seguito delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio scorsi.

Il consigliere Andrea Manzella si occuperà di Sport e Tempo libero, Organizzazione Eventi; alla consigliera Maria Buzzi sono state affidate le deleghe ai Rapporti con la cittadinanza, Servizi demografici e Segnalazioni; gli incarichi a Salute e Sanità sono stati affidati al consigliere Andrea Italo Mazzucco e, infine, il consigliere Luca Lamperti collaborerà con il primo cittadino nell’ambito della Pubblica Istruzione.

La nomina dei capogruppo

Durante la prima seduta di Consiglio, infine, i gruppi consiliari hanno delineato i propri assetti in seno all’assemblea. Il gruppo di maggioranza ‘Robecchetto e Malvaglio Insieme!’ ha scelto come capogruppo il consigliere Andrea Manzella, mentre la consigliera Annalisa Baratta è stata nominata capogruppo consiliare del gruppo di minoranza ‘Civitas’, composto dai consiglieri Daniele Colombo, Cesare Mario Carabelli e Sebastiano Gualdoni.

“La nostra Amministrazione è forte di un ampio consenso popolare – ha esordito il nuovo Sindaco – ma noi rappresenteremo l’intera cittadinanza, e non solamente chi ci ha votati. La partecipazione democratica può e deve crescere, perché solo insieme possiamo rafforzare il senso civico e di comunità che ci caratterizza. Fin dal primo giorno – ha proseguito Cognetta – appena varcata la soglia del municipio, ho incontrato il personale comunale e ho ascoltato i cittadini, per conoscere da vicino esigenze e criticità. L’ascolto costante sarà la bussola del nostro agire”.

Le priorità del mandato

Il primo cittadino, illustrando le priorità del proprio mandato, ha posto l’accento sulla necessità di “dare priorità alla sistemazione delle piazze del paese e della frazione, per rendere quegli spazi dei veri luoghi di aggregazione, che meritano di essere vissuti”. Non solo: “Nel corso dei prossimi mesi – ha proseguito il Sindaco – ci occuperemo di Sicurezza, servizi per famiglie e Terza età, ambiente e verde pubblico, senza trascurare le associazioni e i commercianti”.

Sulla nomina degli Assessori e dei Consiglieri delegati, Cognetta ha evidenziato la necessità di lavorare sin da subito per il bene comune, abbandonando contrapposizioni ideologiche e inutili rivalità personali: “Abbiamo una squadra composta da persone che hanno dimostrato grande dedizione alla comunità, mettendo a disposizione competenze, serietà, disponibilità e professionalità. Li ringrazio per il loro impegno e sono sicura che, insieme, con concretezza e passione, costruiremo un’Amministrazione vicina alle persone, efficiente e trasparente. Perché Robecchetto con Induno e Malvaglio siano sempre più un luogo dove vivere, lavorare e crescere in serenità”.