Incidente tra due auto: coinvolte due persone

Incidente tra due auto lungo la Statale 526 verso Morimondo, all'altezza dello svincolo per la frazione Caselle.

Incidente lungo la Statale verso Morimondo

Erano circa le 13.45 di oggi, lunedì 8 agosto 2022, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso a causa di un incidente tra due auto lungo la Statale 526, all'altezza dello svincolo per Caselle, frazione di Morimondo.

I soccorsi

Sul posto è giunta, in codice rosso, un'ambulanza. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Morimondo per capire le cause dello scontro. A rimanere coinvolte due persone: un ragazzo di 23 anni e un uomo di 65. Per fortuna nessuno risultava essere in gravi condizioni e l'ambulanza è rientrata in codice verde.