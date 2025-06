Costumi e motori incantano il borgo

Una splendida giornata al borgo di Morimondo, un’originale cornice con le moto d’epoca e i costumi del terzo “Concorso di Eleganza in Moto”, organizzato dal Moto club Abbiategrasso con il Rotary Abbazia.

Moto e costumi unici

Domenica 8 giugno 2025 all’ombra della maestosa Abbazia, si è tenuto il nostro 3° "Concorso di Eleganza in Moto". Complice la magnifica location e la soleggiata giornata, è stato un evento da ricordare per lungo tempo.

Oltre 50 moto partecipanti e iscritte, moto magnifiche dal 1923 la più vecchia, fino alla metà degli anni '70. Abbigliamenti incredibili che in abbinamento con la moto hanno creato un perfetto connubio per i fortunati spettatori che hanno, come ogni weekend, affollato le vie del piccolo borgo.

Una passione unica

“L'impegno per noi del Moto Club Abbiategrasso è stato tanto ma ne è valsa la pena, speriamo che tutti i partecipanti venuti da varie zone di Lombardia, siano stati felici di passare una giornata con noi condividendo queste nostre piacevoli passioni - sottolinea il presidente del Motoclub di Abbiategrasso Matteo Cucchi, - Molte premiazioni, purtroppo non tutti in questi casi possono essere premiati, ma a prescindere per noi, ha vinto ognuno di voi, per la vostra voglia di partecipare, l'impegno e l'incredibile passione profusa che ci lega! Grazie ancora a tutti voi! Grazie ai partecipanti e al pubblico. E' stata una giornata speciale"

In occasione del “Concorso di Eleganza in Moto” in memoria di Bruno Cassani e Antonio Cristini, Poste Italiane ha uno speciale annullo postale. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 8 giugno, sarà disponibile nello sportello filatelico di Abbiategrasso, in via San Carlo, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.