Rotary dona 18mila euro per debellare la polio

Quasi 100mila sono i bambini che saranno vaccinati contro la polio grazie al Rotary Club Morimondo Abbazia, che tramite «End Polio Now – Matching Grant» è riuscito a raccogliere 18mila euro, che per effetto della moltiplicazione diventano circa 55mila.

Per cambiare il futuro dei più vulnerabili

Ad annunciare lo strabiliante risultato finale della raccolta fondi in forma di Matching Grant del service a sostegno dell’eradicazione della poliomielite nel mondo, è il presidente Davide Carnevali:

«Il Morimondo Abbazia ha concluso con successo un’importante iniziativa: raccogliere per la polio attraverso una formula innovativa che permette di moltiplicare ogni singola donazione, per cui le offerte raccolte sono state raddoppiate grazie al co-finanziamento del Club e di donatori privati, e ulteriormente triplicate attraverso la partnership globale tra Rotary International e la Bill & Melinda Gates Foundation. In totale, ogni euro donato ha generato un impatto tre volte superiore, contribuendo significativamente alla causa. Crediamo che il nostro dovere, come soci Rotary, sia di dare l’esempio. Se a livello globale si lavora per moltiplicare l’efficacia delle donazioni, è fondamentale che anche noi, a livello locale, ci impegniamo a offrire qualcosa in più a chi ci sostiene. La nostra campagna non è solo stata un invito a donare, ma un’opportunità per riflettere sull’enorme differenza che possiamo fare, insieme. Perché il Rotary non è solo un’organizzazione internazionale: è una comunità di persone che agisce con passione e determinazione per cambiare il futuro dei più vulnerabili. Questo è ciò che vogliamo comunicare all’esterno del club».

Campagna globale End Polio Now

Circa il 70 per cento dei soci del club ha partecipato attivamente, non solo contribuendo con donazioni personali, ma anche promuovendo il progetto sul territorio. La campagna ha raccolto oltre 18mila euro destinati tutti alla campagna globale End Polio Now. I donatori hanno ricevuto in segno di gratitudine un attestato di ringraziamento, una spilla celebrativa e un ricordo tangibile del loro gesto solidale. L’idea è nata da un episodio personale: poco prima di iniziare il suo mandato, il presidente Carnevali ha ricevuto una lettera della Regione Lombardia con l’invito a vaccinare la figlia. Un gesto semplice e routinario, che l’ha però fatto riflettere: ciò che per noi è normale, in altre parti del mondo è ancora oggi un ostacolo, una sfida, un rischio reale per la salute pubblica. Il lancio del progetto ha coinciso con notizie drammatiche: nuovi casi di virus della polio selvaggio nella Striscia di Gaza, a causa delle difficoltà nel distribuire i vaccini. Questo ha rafforzato la convinzione che non si possa abbassare la guardia, e ha dato ancora più senso all’iniziativa. Il finanziamento è stato possibile grazie al contributo congiunto di privati cittadini e aziende locali, Risorse del Rotary Club Morimondo Abbazia, ma anche la partecipazione del Rotary Club Gemello Mühldorf-Waldkraiburg e il prezioso supporto del Distretto Rotary 2050.