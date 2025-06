Speciale annullo filatelico per “Concorso di eleganza in moto”

In occasione del "Concorso di eleganza in Moto", giunto alla terza edizione, in memoria di Bruno Cassani e Antonio Cristini, Poste Italiane sarà presente con uno speciale annullo postale. L’iniziativa filatelica, curata dal Moto Club di Abbiategrasso in collaborazione con l’Associazione Filatelica e Numismatica Abbiatense, si svolgerà domenica 8 giugno 2025, in Piazza Municipio a Morimondo dalle 10 alle 16.

Motoclub dal 1932

L’annullo è realizzato nel formato tondo e riproduce il logo dello storico Moto Club di Abbiategrasso sormontato da una prospettiva della suggestiva Abbazia cistercense di Morimondo del XII sec. Il Moto Club di Abbiategrasso, fondato nel 1932, “da oltre novant’anni al servizio dei motociclisti” è fortemente radicato nel suo territorio ed è particolarmente attivo nell’organizzazione di eventi e raduni a scopo benefico come la “Befana in moto” che si svolge ogni anno il 6 gennaio.

Poste Italiane sarà presente all’evento con una postazione sita in Piazza San Bernardo a Morimondo presso la quali sarà possibile richiedere l’annullo.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 8 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Abbiategrasso, in via San Carlo, per i sessanta giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

