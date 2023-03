Incidente al casello Ghisolfa, decisa la data dei funerali di Claudia Turconi

Incidente al casello Ghisolfa di Rho, decisa la data dell'ultimo saluto a Claudia Turconi di Rescaldina.

Incidente Ghisolfa, i funerali di Claudia Turconi

Si svolgeranno domani, giovedì 2 marzo 2023, i funerali di Claudia Turconi, la 60enne di Rescaldina morta nel tragico incidente al casello Ghisolfa dell'A4 a Rho, quando un 39enne aveva tamponato l'auto sulla quale viaggiava la donna (uomo poi risultato essere sotto l'effetto di psicofarmaci e droga e sul quale sarà condotta la perizia psichiatrica) in compagnia dell'amica Laura Amato, altra vittima dello schianto. Turconi sarà salutata con la cerimonia che si svolgerà alle 14.30 nella chiesa parrocchiale rescaldinese.

Due paesi in lutto

La morte di Turconi ha scosso l'intera comunità di Rescaldina così come è sotto shock anche Robecchetto con Induno, paese nel quale abitava Amato. Piange Turconi anche Castano Primo in quanto la donna lavorava nella struttura per anziani Colleoni.