Amiche morte nell'incidente al casello dell'A4: "Ora siete insieme in Paradiso"

Incidente al casello della Ghisolfa di Rho dove sono morte le amiche Claudia Turconi di Rescaldina e Laura Amato di Robecchetto con Induno. Il ricordo della loro grande amica.

C'è ancora grande sgomento per la tragica scomparsa di Claudia Turconi, 60enne di Rescaldina, e di Laura Amato, 54 anni di Robecchetto con Induno, le due amiche che stavano tornando da una festa di compleanno rimaste vittime del tragico incidente avvenuto la notte di domenica all'altezza del casello della Ghisolfa sull'A4, a Rho, dove sono state tamponate dall'auto di un 39enne risultato poi sotto l'effetto di psicofarmaci e droga.

A ricordare le due donne è Francesca Meloni, di Rescaldina, grandissima amica di entrambe e con le quali formava un trio affiatatissimo.

"Era l'11 febbraio, noi, tu felice e bellissima Claudia, noi le due amiche del cuore pazze e felici, pronte a partire per una nuova vacanza: insieme, Laura, io e te. Il 18 febbraio, voi: due vite spezzate in un istante - ricorda Francesca sulla sua pagina social rivolgendosi a Claudia - Alle 10.50 la chiamata di tuo figlio sconvolto mi ha piegato le gambe, poi la Roby. Non puoi essere andata via, io avevo ancora bisogno di te. Ti ho telefonato. Avevamo ancora tante cose da fare insieme, tanti progetti. Dovevi fare un viaggio a Parigi, non volare in cielo. Avevamo appena parlato di questo. Perché Dio? Tu eri dolce, brava, altruista, generosa, onesta. Una madre, donna e amica stupenda. Non so se potrò stare senza te. Ci sentivamo tutti i giorni e ora il 'pronti, partenza, via'. Laura, non oso immaginare il tuo papà, i tuoi figli. Troppo dolore, troppo. Mi mancherà il tuo 'giurin giuretta mano sul cuore', la tua risata. Vi abbraccio forte amiche care. Mi consola il fatto che siete insieme, in Paradiso".