Incendio in casa, la padrona scappa sul tetto: salvata

Incendio in un'abitazione di Parabiago, notte di paura.

Incendio in casa, la proprietaria sale sul tetto

Notte di paura a Parabiago. Era circa la una di questa notte quando un incendio è scoppiato in una casa di via Morigia, nella frazione di Villastanza. Le fiamme e il fumo si sono subito rese imponenti, chi era nella casa così come i residenti si sono svegliati cercando di mettersi in salvo. In particolare la padrona di casa, una 26enne, spaventatissima, si è rifugiata sul tetto. Intanto era stato lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano con autopompa e autoscala, quelli di Rho con l'autopompa, così come l'autopompa e il carro polisoccorso dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno, il funzionario dei pompieri giunto da Milano, l'ambulanza della Croce Rossa insieme all'automedica. I proprietari di casa avevano già iniziato a spegnere le fiamme. La 26enne è stata portata a terra: era in stato confusionale ed è stata trasportata all'ospedale per accertamenti. Altre quattro persone che si trovavano in casa sono rimaste leggermente intossicate ma niente di grave.

LE FOTO: