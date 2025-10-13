Incendio a Cornaredo, domani lutto cittadino

Incendio a Cornaredo, proclamato il lutto cittadino per domani martedì 14 ottobre.
Incendio Cornaredo
La giunta comunale di Cornaredo ha deliberato per la giornata di domani martedì 14 ottobre il lutto cittadino a seguito della morte di tre persone nell’incendio di sabato mattina in via Cairoli.
Lutto cittadino
Interpretando il profondo sentimento di dolore, cordoglio, partecipazione e solidarietà dell’intera cittadinanza, intende manifestare in maniera concreta e visibile la partecipazione al lutto che ha colpito i congiunti delle vittime e l’intera collettività, quale segno tangibile di condivisione e solidarietà proclamando il Lutto Cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore
Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio
In ragione della delibera, per la giornata di domani viene richiesto di esporre il tricolore a mezz’asta sugli edifici pubblici, un minuto di raccoglimento all’inizio delle lezioni negli istituti scolastici del territorio, e l’invito all’astensione da qualsiasi attività ludica e ricreativa e da ogni altro comportamento che contrasti con il giorno di lutto.
Nel rogo hanno perso la vita Benito Laria, 87 anni, Carmela Greco, 82, e il figlio Carlo, 55 anni.