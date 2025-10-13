Incendio a Cornaredo, domani lutto cittadino

Incendio a Cornaredo, proclamato il lutto cittadino per domani martedì 14 ottobre.

La giunta comunale di Cornaredo ha deliberato per la giornata di domani martedì 14 ottobre il lutto cittadino a seguito della morte di tre persone nell’incendio di sabato mattina in via Cairoli.

Interpretando il profondo sentimento di dolore, cordoglio, partecipazione e solidarietà dell’intera cittadinanza, intende manifestare in maniera concreta e visibile la partecipazione al lutto che ha colpito i congiunti delle vittime e l’intera collettività, quale segno tangibile di condivisione e solidarietà proclamando il Lutto Cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore