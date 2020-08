I Muse rendono omaggio a Bianca, la 20enne morta nell’incidente sul Sempione

Non ce l’ha fatta Bianca Ballabio, la 20enne di Legnano che si trovava in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza da domenica 2 agosto. E’ morta nel pomeriggio di ieri, martedì 12 agosto. ra in sella alla moto del coetaneo Pietro Calogero, di Nerviano, morto nell’incidente avvenuto intorno alle 19.15 di quel giorno nello scontro con un’auto.

I Muse, gruppo musicale rock alternativo britannico conosciuto in tutto il mondo, hanno voluto rendere omaggio e ricordare Bianca Ballabio, la 20enne morta nell’incidente sul Sempione a Parabiago. Bianca era una delle più grandi fan della band e sui social l’hanno ricordata con parole toccanti e piene di commozione. La ragazza seguiva tutti i concerti del gruppo insieme alla madre: era una passione che le accomunava.

We are devastated to learn of the passing of one of our biggest fans Bianca Bonzi. Bianca was at almost all of our European shows and would sleep out to be sure she got a place on the barrier. We looked forward to seeing her bright pink wig in the sea of people… pic.twitter.com/obDdnDIB0n

— muse (@muse) August 11, 2020