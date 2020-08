E’ deceduta anche la 20enne rimasta ferita nell’incidente in moto sul Sempione avvenuto domenica 2 agosto a Parabiago.

Non ce l’ha fatta Bianca Ballabio, la 20enne di Legnano che si trovava in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza da domenica 2 agosto. Era in sella alla moto del coetaneo Pietro Calogero, di Nerviano, morto nell’incidente avvenuto intorno alle 19.15 di quel giorno nello scontro con un’auto. Da allora tutti facevano il tifo per Bianca, che aveva frequentato il liceo Galilei di Legnano e ora era studentessa universitaria di medicina. Il suo cuore ha smesso di battere questo pomeriggio, martedì 11 agosto. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

