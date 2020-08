Incidente tra auto e moto sul Sempione: un morto FOTO

Incidente tra auto e moto sul Sempione a Parabiago. C’è un morto. Sul posto due ambulanze, automedica ed elisoccorso oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Anche due feriti gravissimi.

Incidente tra auto e moto sul Sempione, un morto e due feriti

Un impatto violentissimo tra una moto e un’auto. E’ quello accaduto intorno alle 19.10 di questa sera, domenica 2 agosto 2020, lungo il Sempione, a Parabiago. Una persona è deceduta, altre due sono rimaste ferite in modo gravissimo. Sul posto, in codice rosso, due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica dell’ospedale di Legnano e l’elisoccorso da Milano che è atterrato in un campo vicino. Inoltre, presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del Fuoco.

In questo momento i soccorritori stanno prestando le prime cure.

