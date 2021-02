Grave scontro in rotonda a Parabiago. ferito un 20enne

Grave scontro in via Sansovino, la strada che dà sulla rotonda di via Lombardia, tra un’auto e una moto. E’ successo intorno alle 18 di oggi, lunedì 8 febbraio 2021.

Aggiornamento delle 18.45

Il 20enne che è rimasto ferito nello scontro in rotonda, per fortuna non è in pericolo di vita. I soccorsi, intervenuti in via Sansovino, dopo i primi aiuti lo stanno trasportando in codice giallo in ospedale.

I soccorsi

L’incidente in via Sansovino, che dà sulla rotonda di via Lombardia, è accaduto intorno alle 18 di oggi, lunedì 8 febbraio, e ha visto il coinvolgimento di una macchina e di una moto. A rimanere ferito un ragazzo di 20 anni; per lui sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia Locale di Parabiago.