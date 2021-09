Gira per strada in stato confusionale, cade e finisce in ospedale

Gira per strada in stato confusionale, poi la caduta a terra e il trasporto in ospedale: è successo a Rescaldina.

Gira per strada in stato confusionale e cade

Lo hanno visto camminare con un'andatura un po' incerta e poi cadere a terra. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 settembre 2021, a Rescaldina. Era circa le 15 quando un uomo, 48 anni, è stato visto passeggiare lungo la via Barbara Melzi, la strada che collega Rescaldina a Legnano. Il tizio appariva confuso, poi è scivolato finendo a terra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza dell'Sos Uboldo insieme a una pattuglia della Polizia Locale. Il 48enne era rimasto ferito: dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Per lui una sospetta frattura della spalla.