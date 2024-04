Garbatola piange monsignor Giovanni Battista Balconi

A Nerviano la comunità di Garbatola piange la scomparsa di monsignor Giovanni Battista Balconi: sotto la sua guida tanti interventi in oratorio e non solo.

Si è spento monsignor Balconi

Si è spento nella prima mattinata di oggi, sabato 27 aprile, monsignor Giovanni Battista Balconi. Classe 1939, era nato a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Nominato sacerdote nel 1963, laureato in filosofia nel 1975, è stato responsabile del servizio per il coordinamento dei centri culturali cattolici dell'Arcidiocesi di Milano, dopo essere stato anche responsabile di Santa Tecla nel Duomo di Milano. Speciale però era il suo legame con Garbatola, frazione di Nerviano.

Il commosso ricordo dei garbatolesi

Balconi resta un indimenticato volto per i cittadini della frazione e un indimenticato pastore della comunità, nonostante avesse servito lì più di 40 anni fa.