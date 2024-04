Sergio Garavaglia si dimette dal Consiglio comunale di Nerviano: è candidato sindaco a Ossona.

Sergio Garavaglia saluta Nerviano

Era candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Nerviano e da allora ricopriva l'incarico di capogruppo della lista di minoranza di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Oggi, lunedì 22 aprile 2024, Sergio Garavaglia ha deciso di lasciare il Consiglio comunale di Nerviano. Il motivo? Dedicarsi completamente alla sua candidatura sindaco a Ossona.

La lettera di dimissioni

"Ammetto che è una scelta difficile e combattuta perchè non posso dimenticare di essere consigliere comunale di Nerviano - afferma Garavaglia nella lettera di dimissioni - Per me è stato un onore collaborare, con senso di responsabilità, al miglioramento della vita dei nervianesi. Non posso far altro che rivolgere un grande augurio a chi prenderà il mio posto in Consiglio; sono sempre più convinto che il progetto del nostro gruppo politico è valido e, puntando esclusivamente all'interesse collettivo, andrà avanti ancora a lungo. Da lontano seguirà i lavori del Consiglio. Ringrazio il sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri tutti con un particolare ricordo ai consiglieri della commissione di cui mi fregio di essere stato presidente. Un ultimo ringraziamento agli uffici comunali per la loro professionalità e pazienza". Il suo posto dovrebbe essere ora preso da Federica Carlomagno.