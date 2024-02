Elezioni a Ossona, Ambiente&Solidarietà appoggia Garavaglia

Nuovo ingresso nella coalizione Insieme per Ossona, che sosterrà la candidatura a sindaco di Sergio Garavaglia alle elezioni di giugno.

Dopo l’accordo programmatico sottoscritto a novembre con la sezione ossonese di Fratelli d’Italia ecco che lo scorso martedì 13 febbraio 2024 è giunto anche l’endorsement esplicito della lista civica Ambiente & Solidarietà, guidata da Alessandro Selis. Contando l’originaria civica Sergio Sindaco sale dunque a tre il numero di raggruppamenti che appoggiano la candidatura di Garavaglia.

Così si presenta Selis all’indomani della firma dell’accordo:

"Da un paio di anni con altri giovani ci incontriamo per discutere di ambiente e solidarietà. Abbiamo organizzato feste e uscite culturali, musicali e ricreative. Attualmente non c’è partecipazione alla vita pubblica ne la possibilità di costruire qualcosa per noi giovani da parte della Giunta. Con il prof. Garavaglia è tutto diverso, ci ascolta, ci aiuta e consiglia, è molto competente. Conosce bene la macchina amministrativa ed è disposto al dialogo per superare i problemi. Noi siamo per il paese e ci piacerebbe realizzare qualcosa per il nostro futuro Si può rendere Ossona più vivibile e coesa, più bella e pulita. Vorremmo un paese diverso per i nostri futuri figli".