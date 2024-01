Furto sull'ambulanza, via a una raccolta fondi per riattivare il mezzo

"Un atto nobile da un gesto ignobile". E' il titolo della raccolta fondi lanciata dalla Croce rossa di Legnano dopo il furto di preziosi apparecchi salvavita subito all'alba di mercoledì 24 gennaio.

Raccolta fondi per riattivare l'ambulanza della Cri

Il furto è stato messo a segno su un'ambulanza in servizio a Canegrate. Il mezzo della Cri era parcheggiato sotto casa di un paziente e quando i soccorritori sono tornati sull’ambulanza hanno scoperto che qualcuno vi era salito e aveva fatto sparire un defibrillatore e un elettrocardiografo. Un gesto meschino che ha causato un danno alla collettività: l’ambulanza infatti ora è fuori uso. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che la Cri legnanese subisce un furto del genere. Esattamente un anno fa, il 27 gennaio 2023, qualcuno aveva fatto sparire, dall’ambulanza parcheggiata in viale Toselli, gli zainetti dei soccorritori impegnati a prestare aiuto a un uomo che si era sentito male in casa.

"Aiutandoci ci restituirete anche fiducia e serenità"

Così spiegano i soccorritori legnanesi:

"Abbiamo recentemente subito un ignobile furto, ovvero l'asportazione di un elettrocardiografo e di un defibrillatore da un'ambulanza impegnata in un servizio di soccorso. Siamo però fiduciosi del fatto che la stragrande maggioranza della popolazione abbia un animo completamente differente da chi si è macchiato con tale gesto. Abbiamo quindi deciso di lanciare questa campagna finalizzata al ripristino di quanto sottratto. Consci del difficile periodo per tanti, vogliamo solo aver modo di contarvi, richiedendo un minimo di un euro a testa, soprattutto per farci arrivare la vicinanza di migliaia di persone di modo da restituirci la fiducia e la serenità per svolgere la nostra attività".

Finora sono stati donati 780 euro, l'obiettivo è 5mila

L'obiettivo è di raccogliere 5mila euro. Finora le donazioni sono state 42 per un ammontare complessivo di 780 euro. Chi volesse contribuire può farlo accedendo alla pagina web dedicata alla raccolta fondi.