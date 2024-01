Arrestata la coppia di ladri in Jaguar: lei finisce in cella, lui ai domiciliari

Andavano in giro con la Jaguar a fare furti e rapine, ora sono finiti in manette.

In manette la coppia di ladri che andava in giro in Jaguar

La Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio ha tratto in arresto una donna e un uomo conviventi a Legnano, che lo scorso 11 dicembre, nell’arco di mezz’ora, avevano rubato merce per circa 1.400 euro dai negozi Acqua e Sapone e Unieuro di Gallarate.

Nel secondo caso il furto si era trasformato in rapina perché la donna, sorpresa da un commesso, era fuggita dopo averlo spinto e minacciato di morte.

Ricevuto l’allarme dai colleghi di Gallarate, i poliziotti del Commissariato di Busto Arsizio erano risaliti all’identità dei due e li avevano sorpresi, una volta tornati a casa, con parte della merce sottratta all’Unieuro; il resto, era già stato barattato con della droga.

Barattavano con cocaina la merce rubata nei negozi

Il modus operandi dei due, utilizzato in una serie di analoghi reati commessi nell’ultimo periodo, era il seguente: dopo aver raggiunto il negozio o centro commerciale scelto con l’autovettura dell’uomo, una Jaguar, la donna entrava nell’esercizio e arraffava la merce, con la quale cercava di uscire di soppiatto; risalita sull’auto, i due raggiungevano qualche pusher nei boschi dello spaccio, scambiando la merce appena rubata con della cocaina.

Lei è finita in carcere a Como, lui ai domiciliari

La Procura della Repubblica di Busto Arsizio, concordando con il Commissariato di via Foscolo, ha proposto al gip l’adozione di misure cautelari per mettere un freno all'escalation predatoria della coppia. Misure che sono state eseguite nella mattinata di giovedì 25 gennaio e che si sono concretizzate nella custodia in carcere per lei, arrestata e subito condotta nel penitenziario di Como, e negli arresti domiciliari per lui.

Nella foto di copertina: il Commissariato di Busto Arsizio