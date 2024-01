Furto dal panettiere: vetrata sfondata con un tombino e via coi soldi

Furto dal panettiere nella notte a San Vittore Olona nella notte: colpito il Panificio Rottondi.

Ladro in azione dal panettiere

Per entrare nel negozio ha lanciato un tombino contro la porta a vetri di ingresso, creando un buco. Ladro in azione questa notte al Panificio Rottondi che si affaccia sul Sempione a San Vittore Olona. Mancava poco alle 2 quando un individuo, con il volto travisato da un passamontagna, ha prima preso un tombino di ghisa da un'area verde poco distante, per poi scaraventarlo contro la porta del negozio. Da qui, passando attraverso il buco creato nella vetrata, è entrato nel locale puntando dritto alla cassa. Poco prima il ladro aveva cercato di scardinare la porta, senza riuscirci.

La colluttazione con il titolare

Negli appartamenti di sopra, vi era il titolare nel negozio che stava andando a riposare e ha sentito dei rumori e un tonfo. Pensando fosse successo qualcosa alla moglie, è sceso a vedere. E ha così visto il malvivente armeggiare vicino alla cassa. Tra i due è nata una breve colluttazione, il ladro ha poi spinto a terra il panettiere riuscendo a scappare passando sempre dal buco creato nella vetrata della porta. Il bottino? Circa 150 euro in moneta presi dal fondo cassa, soldi un po' persi per strada durante la fuga.