Rubano su un'ambulanza il defibrillatore e l'elettrocardiografo

Rubano su un'ambulanza della Croce rossa di Legnano mentre gli operatori sono impegnati in un servizio.

Portano via un defibrillatore e l'elettrocardiografo dall'ambulanza

È successo all’alba di mercoledì a Canegrate. Il mezzo della Cri era parcheggiato sotto casa di un paziente e quando i soccorritori sono tornati sull’ambulanza hanno scoperto che qualcuno vi era salito e aveva fatto sparire due strumenti salvavita: un defibrillatore e un elettrocardiografo. Un gesto meschino che ha causato un danno alla collettività: l’ambulanza infatti ora è fuori uso.

La condanna del presidente della CRI

«Condanniamo fermamente quanto è accaduto - commenta Luca Roveda, presidente della Croce rossa cittadina - Questo furto non va a colpire solo la nostra associazione, ma tutta la popolazione. Grazie alle recenti donazioni possiamo sostituire il Dae, ma non è così semplice reperire un nuovo elettrocardiografo e per questo saremo costretti a tenere fermo il mezzo. Un’ambulanza in meno a disposizione sul territorio».

Un anno fa un altro furto

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che la Cri legnanese subisce un furto del genere. Esattamente un anno fa, il 27 gennaio 2023, qualcuno aveva fatto sparire, dall’ambulanza parcheggiata in viale Toselli a Legnano, gli zainetti dei soccorritori impegnati a prestare aiuto a un uomo che si era sentito male in casa.