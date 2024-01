Sabato l'ultimo saluto alla piccola Rebecca

L'ultimo abbraccio di Arconate a Rebecca Palermo, la bambina di 9 anni spentasi mercoledì 17 gennaio dopo essere stata colpita da arresto cardiaco in casa due giorni prima.

Arconate si prepara a dare l'ultimo abbraccio a Rebecca

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di sabato 27 gennaio nella chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio in piazza Libertà. La cerimonia funebre inizierà alle 15 e sarà preceduta dalla recita del Rosario, con inizio alle 14.30. Al termine delle Messa, il corteo funebre a piedi accompagnerà il feretro al cimitero cittadino.

Venerdì sera in chiesa un Rosario in suffragio della piccola

Venerdì sera, alle 21, il parroco don Alessandro Lucini guiderà la recita del Rosario in suffragio della piccola Rebecca, che frequentava la classe quarta alla scuola primaria Maestri d'Arconate.

Una tragedia che ha gettato nel dolore l'intera comunità

Una tragedia che lascia attoniti e sulla quale farà luce un'inchiesta della Procura, al momento senza indagati, che ha disposto l'autopsia, eseguita nei giorni scorsi. Lunedì 8 gennaio la bambina era stata sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione delle adenoidi e delle tonsille e si trovava a casa a riposo, in attesa di poter tornare a scuola, alla primaria Maestri d’Arconate, dove frequentava la quarta.

L'emorragia al risveglio, l'arresto cardiaco e il ricovero

A raccontare gli attimi drammatici che hanno sconvolto per sempre la vita della famiglia di Rebecca è la mamma Elena: "Lunedì mattina al risveglio, dopo un colpo di tosse, ha avuto un’emorragia massiva che l’ha portata in pochi minuti a perdere coscienza e poi all’arresto cardiaco. Rebecca ha perso tanto sangue e, nonostante io abbia iniziato subito il massaggio cardiaco ancora prima arrivassero i soccorsi, è rimasta per troppo tempo senza ossigeno".

Erano le 7.15 e sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce bianca con l’automedica al seguito, i Carabinieri e anche l’elisoccorso. La piccola è stata sottoposta alle manovre salvavita mentre l’eliambulanza ha ricevuto la destinazione: l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è il punto di riferimento regionale per la Lombardia per i codici rossi di emergenza pediatrica.

Il dramma mercoledì 17 all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo

L’intera comunità di Arconate per due giorni è rimasta con il fiato sospeso a fare il tifo per lei, sperando che si riprendesse dal grave malore. Così purtroppo non è stato, nonostante il prodigarsi dei medici, e mercoledì i suoi occhioni si sono chiusi per sempre.