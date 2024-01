Addio Rebecca: la bambina colpita da arresto cardiaco si è spenta in ospedale

Arconate piange la piccola Rebecca, spentasi a 9 anni.

Si è spenta la bambina colta da arresto cardiaco

La bambina era ricoverata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni gravissime dopo che lunedì 15 gennaio era stata colta da arresto cardiaco nella sua casa nel centro storico del paese. L'allarme era scattato alle 7.15 e l'Agenzia regionale emergenza urgenza aveva inviato sul posto, in codice rosso, ambulanza ed elisoccorso. Vista la gravità della situazione, la piccola era stata portata in elicottero all'ospedale bergamasco dove Rebecca era stata affidata alle cure dei medici.

La lotta per la vita in ospedale e il tragico epilogo

Per oltre due giorni la piccola, che frequentava la scuola primaria Maestri d'Arconate, ha lottato per la vita, sostenuta dall'amore dei suoi famigliari e dall'affetto di tutta la comunità che, fino all'ultimo, ha sperato in una positiva conclusione della vicenda. A mezzogiorno di oggi, purtroppo, la tragica notizia.

Il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione

Profondo il dolore della comunità, così espresso dall'Amministrazione comunale:

"Dolcissima Rebecca. In questo mondo così ingiusto, non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore della nostra comunità. Ci sentiamo sgomenti, piangiamo impotenti di fronte all'inconcepibile tragedia di una bellissima bimba scomparsa così presto, così ingiustamente. Tu, fiore pronto a sbocciare nello sconfinato oceano della vita, oggi sei come la figlia di tutti noi, incapaci di dare un senso a questo vuoto e di trovare un perché. E proprio nell'ora più buia, in cui l'indicibile sofferenza travolge tutti noi, l'Amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono all'unisono attorno alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a tutti coloro che semplicemente ti volevano bene. Ti immaginiamo con il tuo bel sorriso, in un luogo dove non esiste più dolore, ma solo amore e cieli infiniti. Fai buon viaggio, dolce Rebecca".

Stasera un Rosario per lei in chiesa parrocchiale

Questa sera, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Arconate, sarà recitato un Rosario in suo ricordo.