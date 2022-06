Sono stati beccati i ragazzi che nei giorni scorsi avevano completamente svuotato gli estintori nel parcheggio sotterraneo di piazza Costituzione a Vanzaghello e divelto un sensore posto all’ingresso del parcheggio, recando un danno pubblico non indifferente. I vandali sono stati scoperti e identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza di alcuni cittadini. Adesso la banda di ragazzini, oltre a essere sanzionata, dovrà anche rispondere in via civile e penale per tutti i danni commessi.

Estintori svuotati nel parcheggio: identificati i vandali