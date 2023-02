Entra in farmacia col martello, attimi di paura

Grande paura per un uomo entrato con un martello nella farmacia di Arconate.

Col martello in farmacia

E' entrato in farmacia tenendo in mano un martello. E minacciando le cassiere. E' il fatto successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio 2023, ad Arconate. Erano circa le 18.20 quando un uomo ha fatto il suo ingresso nella farmacia di Piazza Libertà. Sembrava un normale cliente, non fosse per quel martello che teneva stretto in pugno e con il quale si è messo a minacciare i dipendenti. Non si sa se il tizio volesse i soldi o altro, sta di fatto che si sono vissuti momenti di grande paura.

L'intervento

Pochi istanti dopo era partita la chiamata al 112 e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Quando i militari sono arrivati però dell'uomo non c'era più traccia. E non si era portato via nulla, nè soldi nè prodottii. Ora i Carabinieri indagano sull'accaduto.