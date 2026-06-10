I malviventi sono entrati in azione attorno alle 3.30, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli artificieri dell'Arma

Non si placa la scia degli assalti con l’esplosivo agli sportelli bancomat. Dopo gli episodi avvenuti a Robecco sul Naviglio e Cisliano nei giorni scorsi, questa volta è toccato ad Arese.

Ennesimo assalto con l’esplosivo, fatto saltare lo sportello bancomat della BPM

I residenti di viale Monte Resegone sono stati buttati giù dal letto in piena notte da un vero e proprio boato attorno alle 3.30 di oggi, mercoledì 10 giugno. I malviventi infatti hanno posizionato dell’esplosivo davanti all’ATM del Banco BPM e lo hanno fatto detonare, creando così un varco all’interno dello sportello. Da lì i ladri hanno così estratto le banconote e se la sono data a gambe levate.

L’arrivo dei Carabinieri e degli artificieri

Immediatamente è scattata l’allerta tra gli allarmi della banca e le persone svegliate dal frastuono, che hanno avvisato le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti sul posto si sono infatti recate delle volanti dei Carabinieri e il reparto artificieri dell’Arma, in quanto nei pressi dello sportello era rimasto dell’esplosivo inesploso.

Al momento non è ancora chiaro a quanto ammonti il denaro sottratto nel colpo, sono infatti ancora in corso le operazioni di quantificazione. Nel frattempo i militari sono al lavoro per raccogliere quanti più indizi per cercare di risalire ai malviventi. Al momento non è escluso che il gruppo di ladri sia lo stesso che tra giovedì e lunedì ha colpito a Robecco sul Naviglio e Cisliano.