Immediato l'intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dei malviventi

Un forte boato ha svegliato nella notte di oggi, giovedì 4 giugno, i cittadini di Robecco sul Naviglio.

Assalto al bancomat con l’esplosivo: ladri in fuga col bottino

Una manciata di minuti prima delle 4, alcuni ignoti hanno fatto saltare con un ordigno esplosivo il bancomat del Monte dei Paschi di Siena in piazza XX Settembre e, dopo aver arraffato i soldi, se la sono data a gambe levate.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, insieme al personale dei Vigili del Fuoco. Le verifiche preliminari hanno confermato che l’esplosione, pur avendo colpito l’immobile a due piani fuori terra, non ha provocato danni tali da comprometterne la tenuta strutturale.

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Bottino da quantificare

Al momento non è ancora dato a sapersi l’entità del denaro sottratto, in quanto il valore delle banconote rubate è ancora in corso di quantificazione da parte dell’istituto di credito.

La zona è parzialmente servita da telecamere di videosorveglianza. Dalle primissime acquisizioni e dall’analisi dei transiti i Carabinieri hanno notato che i responsabili del colpo sono almeno due. Dopo l’esplosione, gli autori si sono allontanati a piedi dirigendosi verso un’autovettura, la quale è al momento in corso di identificazione.