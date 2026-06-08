A pochi giorni dall'episodio di Robecco, i malviventi hanno colpito il distributore di Cisliano nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno

Nuovo colpo per la banda dei bancomat tra Magentino e Abbiatense. Dopo l’assalto al distributore ATM di Robecco sul Naviglio di giovedì 4 giugno, dove i malviventi avevano fatto saltare in aria lo sportello rubando decine di migliaia di euro, questa volta è toccato al bancomat di Cisliano.

Nuovo assalto con l’esplosivo, i ladri fanno saltare un altro bancomat

Il modus operandi è sempre lo stesso: nel pieno della notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, la banda ha posizionato delle cariche esplosive che, dopo essere state fatte detonare attorno alle 4 del mattino, hanno creato un buco all’interno dello sportello. Da lì i malviventi hanno così sfilato parte delle banconote contenute all’interno e se la sono data a gambe levate.

L’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo ha portato sul posto i Carabinieri della stazione di Bareggio e Magenta, insieme al personale dei Vigili del Fuoco. Secondo gli accertamenti preliminari, l’immobile dove è situato lo sportello e che è stato colpito dall’esplosione, non ha riportato danni tali da comprometterne la tenuta.

Sulla vicenda dunque indagano i militari dell’Arma, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e al contempo cercare di raccogliere quanti più indizi per risalire all’identità dei malviventi. Per la dinamica e la vicinanza temporale e territoriale, l’ipotesi più accreditata al momento è che la banda che ha colpito Cisliano sia la stessa che nei giorni scorsi ha messo a segno il colpo a Robecco sul Naviglio.