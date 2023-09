Due feriti in una rissa ad Abbiategrasso

E’ scoppiata una rissa oggi, martedì 12 settembre 2023, a mezzogiorno in via Diaz ad Abbiategrasso. La violenza è scattata dopo una discussione tra due persone di origine egiziana. I due feriti sono rispettivamente di 26 e 36 anni.

Due feriti in ospedale

Sul posto l’agenzia per le emergenze urgenze regionale ha inviato due ambulanza e un’automedica in codice rosso e le forze dell’ordine per ricostruire i fatti. I due uomini sono stati portati in ospedale, rispettivamente uno in codice giallo e l’altro in codice verde.