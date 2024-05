Il Comitato per l’Ospedale, propone ai sindaci del territorio dell’Abbiatense e in particolare ai candidati a sindaco dei 9 dei 14 Comuni che l’8 e 9 giugno rinnoveranno la propria amministrazione, l’adesione alla lettera d’intenti predisposta per chiedere a Regione Lombardia un intervento sostanziale per riportare l’Ospedale Cantù di Abbiategrasso nelle condizioni che aveva fino al 2015, con i servizi fino ad allora offerti ai cittadini.

Una lettera d'intenti per il rilancio dell'ospedale di Abbiategrasso

La lettera scritta dal gruppo promotore per il rilancio dell'Ospedale C.Cantù di Abbiategrasso è diretta ai candidati sindaci che il prossimo 8 e 9 giugno correranno per la poltrona di primo cittadino.

"Considerate le scarse risorse a disposizione di Regione Lombardia, ma anche dello Stato in questo periodo,si propone l’attivazione di un affidamento della gestione a un soggetto privato, mantenendo la struttura e i controlli in mano pubblica; esperienze già in atto non solo in Regione Lombardia - fanno sapere dal comitato - Seppur risaputo, vale la pena ricordare ancora una volta che all’ospedale C. Cantù, ritenuto obsoleto negli anni ’90 e a rischio chiusura, è stata data nuova vita tra il 2009 ed il 2015 con la realizzazione di 3 palazzine nuove e attrezzate con apparecchiature di ultima generazione, dal P.S. alle sale operatorie, grazie al finanziamento pubblico di 30 milioni di euro da Regione Lombardia. Nel 2016 invece del rilancio annunciato è iniziato un lento, progressivo, inarrestabile depotenziamento. Si è assistito alla chiusura del P.S. dalle 20 alle 8, alla chiusura della sala gessi, la perdita del servizio di ortopedia chirurgica, la soppressione della presenza h24 dell’anestesista rianimatore, ora disponibile solo a chiamata da Magenta e oltre, una carenza importante, una decisione incomprensibile, che non garantisce sicurezza agli utenti. Una volontà di depotenziare che non sta risparmiando neanche le tanto citate eccellenze, quali il piede diabetico di cui rimane solo l’ambulatorio mentre il reparto è stato destinato al Fornaroli di Magenta e l’oculistica che continua a perdere medici che lasciano il Cantù, considerato senza futuro, per strutture in cui sono più garantiti e ritengono di poter crescere professionalmente. L’ospedale C.Cantù è stato definito più volte ‘una margherita che, uno alla volta, sta perdendo tutti i petali’.

"Non più un ospedale, ma un poliambulatorio"

"Più che un ospedale ora la struttura è sempre più un poliambulatorio, altrettanto impoverito, recentemente ha perso anche il servizio dentistico,trasferito a Magenta. I tempi degli esami clinici, sono sempre più lunghi e costringono a cercare soluzioni alternative altrove con disagi di ogni genere, costretti a un ‘turismo sanitario’ che non tutti possono permettersi. La fornitura di servizi quindi lascia in generale, a desiderare. Inoltre la scelta effettuata da Regione Lombardia di modificare gli azzonamenti dei distretti, togliendo le aree di Trezzano sul Naviglio e di Corsico, e scegliendo Legnano come sede di riferimento, non ha fatto altro che ostacolare l’accesso ai servizi da parte dei residenti. Questa premessa spiega, almeno in parte, la richiesta di valutare un processo di trasformazione dell’ospedale pubblico C.Cantù in un ospedale che, pur rimanendo di proprietà pubblica, venga affidato a una gestione privata. Si è voluto approfondire tale possibilità, prevista da Regione Lombardia, incontrando gli amministratori del Comune di Suzzara che sperimenta con successo per il suo ospedale, dal 1994 l’affidamento a una gestione privata. Riportiamo un sunto di tale esperienza, descritta con dovizia di particolari nell’assemblea pubblica che si è tenuta il 12 febbraio 2024 nella sala consiliare del castello visconteo di Abbiategrasso".

L'esperienza dell'ospedale di Suzzara