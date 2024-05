Gli esiti degli esami si potranno ritirare direttamente in farmacia

Presso l'Ospedale di Abbiategrasso è stata presentata oggi, 13 maggio, la convenzione tra l'ASST Ovest Milanese e l'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda che consente ai cittadini di ritirare i referti degli esami di laboratorio direttamente in farmacia.

Erano presenti alla conferenza stampa di questa mattina:

Matteo Cattaneo, Consigliere dell'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda

Giovanni Guido Guizzetti, Direttore Sociosanitario della ASST Ovest Milanese

I Direttori dei quattro Distretti Socio sanitari ASST Ovest Milanese

Daniele Prina, Direzione Sociosanitaria ASST Ovest Milanese

Sergio Finazzi, Responsabile dei Laboratori Analisi ASST Ovest Milanese

Cesare Nai, Sindaco di Abbiategrasso e Presidente della Conferenza dei Sindaci della ASST Ovest Milanese.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'ASST e le farmacie del territorio, ha l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini, in particolare di quelli cronici che necessitano di frequenti controlli e che possono avere difficoltà negli spostamenti.

Per ritirare gli esami basterà recarsi in farmacia con il barcode identificativo rilasciato dal laboratorio, presentando al farmacista un documento di identificazione.

I referti che possono essere ritirati in farmacia sono quelli relativi a:

Microbiologia

Centro Trasfusionale

Laboratorio Analisi (Chimica Clinica)

L'accesso al sistema di ritiro dei referti avviene in modalità protetta con le credenziali fornite dall'ASST.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova convenzione che rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare l'accessibilità dei servizi sanitari ai nostri cittadini", ha dichiarato il Direttore Sociosanitario della ASST Ovest Milanese, Giovanni Guido Guizzetti. "Grazie alla collaborazione con le farmacie, i cittadini potranno ritirare i referti in modo più comodo e veloce, con un notevole risparmio di tempo e fatica. L'ASST Ovest Milanese e le farmacie del territorio lavoreranno insieme per ampliare ulteriormente il servizio".