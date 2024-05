La Filarmonica di Bià in scena sui Navigli a Milano

Dopo la bella esperienza del luglio scorso, domenica 12 maggio 2024, la Filarmonica di Abbiategrasso è stata ricontattata da Simone Lunghi per un altro momento di musica in navigazione sui Navigli e la Darsena di Milano.

Per chi non lo conoscesse, l’associazione “Angeli del Bello” lo descrive in maniera esemplare, un profilo che La Filarmonica condivide a pieno.

“Simone Lunghi è un volto noto per la città di Milano ma anche fuori dai confini lombardi. È soprannominato l’Angelo dei Navigli, non ha le ali, si sposta con una pagaia e dal 2016 è il custode dei canali di Milano Da quando ha iniziato, Simone ha coinvolto tantissimi volontari tra bambini e adulti che nel tempo, lo hanno aiutato a estrarre dall’acqua una serie di rifiuti impensabili: divani a tre posti, monopattini, bidoni dell’immondizia….. Fonda così l’associazione Angeli dei Navigli, un esempio virtuoso di come ci si possa prendere cura della nostra Terra coniugando lo sport con eventi culturali e l’attivismo ecologista, a bordo di una canoa. Il suo impegno civico è stato premiato nel 2021 con l’Ambrogino d’oro, prestigioso premio della città di Milano. Il 27 maggio 2023, è stato inoltre premiato con la Rosa Camuna riconoscimento pubblico assegnato da Regione Lombardia per "l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia".

Per rendere più bella città

E’ quindi un grande piacere per La Filarmonica collaborare con qualcuno che si spende così tanto per rendere più bella la città (e non solo) e al tempo stesso impegnare e coinvolgere volontari di tutte le età. Grazie quindi alla Associazione Canottieri Olona, di cui Lunghi fa parte, abbiamo portato il nostro contributo ad un evento speciale: ogni fine settimana per un anno volontari e persone richiedenti il periodo MAP, coordinati da un caposquadra, hanno effettuato una pulizia speciale di Darsena e Navigli.

E il nostro contributo non può essere che musicale; su tre lunghe canoe, guidate da Simone e Sonia, abbiamo portato la musica attraverso le “vie d’acqua” così importanti per Milano. Che è una città complicata come tutte le metropoli, ma è viva, bella, generosa.

Dalle sponde del Naviglio Grande (dove era in corso anche una mostra di quadri) e dalle rive della Darsena (dove in molti prendevano il sole) la partecipazione è stata calda ed entusiasta, in particolare alle note di “Madonina”, cantata da tantissimi dei presenti.