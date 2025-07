Donna uccisa dalla caduta dell'albero a Robecchetto, il commento della Pro Loco: "Evento imprevedibile, vicini alla famiglia"

IL COMMENTO UFFICIALE

"In un momento così delicato per la nostra comunità, sentiamo il dovere di unirci all'invito del sindaco (Valentina Cognetta, ndr) ad evitare ogni forma di polemica e giudizio lasciando alle autorità competenti il compito di approfondire le circostanze del tragico evento mettendoci a disposizione in caso di necessità".

La Pro Loco di Robecchetto con Induno interviene con un comunicato sulla tragica morte di Viviana Baldassini, la 63enne di San Vittore Olona travolta da un albero nel pomeriggio di domenica 6 luglio. La donna stava prendendo parte a una camminata che ricordava proprio un socio scomparso quando è avvenuta la tragedia.

"Dolore per l'immane tragedia avvenuta nel pomeriggio di domenica durante la passeggiata commemorativa in onore di Alberto"

"La Pro Loco di Robecchetto con Induno vuole esprimere tutto il proprio dolore per l'immane tragedia avvenuta domenica pomeriggio durante lo svolgimento della "Passeggiata in valle in ricordo di Alberto", un nostro caro associato che ci ha prematuramente lasciato lo scorso anno".

"Un evento imprevedibile quello che ha causato la morte della vittima e ferito due collaboratori"

Un evento imprevedibile, la caduta improvvisa di un albero lungo il percorso pedonale che costeggia il Naviglio ha causato la tragica morte di una donna di 63 anni e ferito in modo grave due nostri collaboratori, che in conseguenza sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

Cordoglio e vicinanza per la famiglia delle vittime e il pensiero ai feriti

"A nome di tutta l'associazione esprimiamo il nostro profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza alla famiglia della vittima e, in questo triste momento che ci lascia attoniti, ci stringiamo a loro con affetto e rispetto. Il nostro pensiero va anche ai due feriti ai quali rivolgiamo i più sentiti auguri per una pronta guarigione. Un doveroso ringraziamento anche ai soccorritori, ai sanitari e ai paramedici che sono intervenuti con tempestività e professionalità".

"No alle polemiche e ai giudizi in questo momento delicato per tutta la comunità"

