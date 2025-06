Donna uccisa a coltellate, la difesa di Mostoni annuncia il ricorso al Tribunale del Riesame

Omicidio di Vasilica Potincu, uccisa a coltellate a Legnano: Andrea Mostoni dal carcere si proclama innocente e la difesa annuncia il ricorso al Tribunale del Riesame.

Mostoni si proclama innocente

Andrea Mostoni continua a proclamarsi innocente dal carcere di Busto Arsizio. Il 29enne non aveva risposto al pm quando era stato fermato con l'accusa di omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne escort che abitava a Cinisello Balsamo e a Legnano riceveva clienti, uccisa in città lo scorso 25 maggio. Per gli inquirenti il colpevole sarebbe Mostoni, cresciuto a Canegrate e da cinque anni residente a Robecco sul Naviglio dove fa l’operaio. L'uomo era stato un cliente di Potincu e da quanto ricostruito da Carabinieri e Procura, avrebbe voluto una relazione con la 35enne, arrivando anche a farle bonifici per regali fino a 50mila euro. Non corrisposto, avrebbe iniziato a chiederli indietro. Ad incastrare l’operaio ci sarebbero state le telecamere di un’abitazione privata e i varchi stradali.

L'annuncio della difesa

La difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Emanuela Re, ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento di fermo. Il legale respinge anche il ritratto fatto dagli inquirenti che parlano di Mostoni come di una persona "fredda" e sottolinea che i riscontri raccolti finora non sono sufficienti a giustificare la custodia cautelare.