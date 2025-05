Donna uccisa, il 29enne fermato non risponde al pm

L'uomo sospettato di essere l'assassino di Vasilica Potincu, la 35enne romena uccisa a coltellate in un appartamento di Legnano nella notte di sabato 24 maggio, si chiama Andrea Mostoni.

Donna uccisa a Legnano, "incastrato" dalla t-shirt

A condurre i Carabinieri al 29enne sarebbe stata una maglietta, che i militari hanno trovato nel suo appartamento di Robecco sul Naviglio e che corrisponderebbe a quella indossata da un uomo immortalato nella notte di sabato 24 maggio da una telecamera vicina all'appartamento di via Stelvio in cui Vasilica Potincu riceveva i suoi clienti. Prima di trasferirsi nel Magentino, Mostoni ha abitato a Busto Garolfo e a Canegrate, dov'era molto conosciuto.

In passato il 29enne era stato cliente della vittima

In passato era stato cliente della vittima, che faceva la escort: residente a Cinisello Balsamo, riceveva i clienti a Legnano , nella casa in cui è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di domenica 25 maggio, mentre la città era in festa per il Palio.

Alle domande del pm ha risposto con il silenzio

Interrogato in Procura a Busto Arsizio dal pubblico ministero Ciro Caramore, che coordina le indagini, il 29enne si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è limitato a dichiararsi innocente.