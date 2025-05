Donna uccisa a coltellate, il marito si consegna ai Carabinieri ma per altri reati

Donna uccisa a coltellate a Legnano, il marito si è consegnato ai Carabinieri essendo destinatario di un mandato di arresto europeo per altri reati.

Donna uccisa a coltellate

Il marito di Vasilica Potincu, la 35enne trovata uccisa a colpi di coltello nel pomeriggio di ieri, domenica 25 maggio 2025, in via Stelvio a Legnano, si è consegnato ai Carabinieri. L'uomo, residente a Cologno Monzese e di professione autotrasportatore, era infatti destinatario di un mandato di arresto europeo per altri reati. Si è presentato in caserma, ma dicendosi tranquillo ed estraneo all'omicidio avvenuto a Legnano.

Proseguono le indagini

Proseguono serrate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e di quelli del Provinciale di Milano per tentare di risalire all'identità dell'assassino. La 35enne era stata rinvenuta a terra, con un coltello nella schiena, da un vicino di casa che aveva aperto la porta di casa della donna, trovata semi aperta. I militari, che sempre nel pomeriggio di ieri avevano rinvenuto l'auto della vittima a poca distanza da via Stelvio (per la precisione nel parcheggio del vecchio ospedale), sono al lavoro anche nell'analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.