Donna uccisa a coltellate a Legnano, c'è un sospettato.

Donna uccisa a coltellate, c'è un sospettato

Svolta nel caso dell'omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni uccisa in un appartamento di via Stelvio con 9 coltellate, di cui una alla schiena. In questi istanti infatti i Carabinieri hanno un sospettato: si tratterebbe di un uomo, nella casa del quale i militari stanno svolgendo delle perquisizioni. A lui pare che gli inquirenti siano arrivati analizzando con cura le immagini dei sistemi di videosorveglianza, probabilmente anche il cellulare della vittima. L'uomo sarà poi portato alla Procura di Busto Arsizio per essere sentito.

Il fatto

Il corpo della donna, romena che faceva la escort, era stato scoperto da un vicino di casa nel pomeriggio di domenica 25 maggio 2025. La morte risalirebbe alla sera precedente. Da ricordare che il convivente della vittima, un autotrasportatore di Cologno Monzese, si era consegnato ai Carabinieri essendo destinatario di un mandato di cattura europeo per reati commessi in Romania ma ha detto di non c'entrare nulla con l'omicidio.