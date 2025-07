Donna morta travolta da un albero, il sindaco: "Una tragedia che ci lascia attoniti"

Sulla ciclabile lungo il Naviglio

Cordoglio e vicinanza da parte dell'Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno per la morte di Viviana Baldassini, la 63enne di San Vittore Olona travolta da un albero nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio.

Il cordoglio del sindaco per la morte della donna travolta da un albero

“Una tragedia che ci lascia attoniti e senza parole”. Con queste parole il sindaco Valentina Cognetta ha commentato il dramma avvenuto lungo la ciclabile che costeggia il Naviglio Grande. Così il primo cittadino:

"Durante la passeggiata denominata 'In ricordo di Alberto', organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio gratuito del Comune e iniziata con condizioni meteorologiche non avverse, una donna di 63 anni residente a San Vittore Olona ha perso la vita, travolta dalla caduta di un albero di grosse dimensioni. Altre due persone - una donna di 68 anni e un uomo di 70 anni - sono rimaste ferite e sono state trasportate presso gli ospedali Sant’Anna di Como e di Legnano, dove si trovano ricoverate, per fortuna non in pericolo di vita".

Cognetta prosegue:

"Ci stringiamo attorno alla famiglia della donna che ha perso la vita, alla quale l’Amministrazione comunale rivolge le più sincere condoglianze, il cordoglio e la vicinanza in questo tragico momento. Il nostro pensiero va anche ai feriti, prontamente soccorsi dai sanitari e dai paramedici, ai quali estendiamo gli auguri di pronta guarigione".

"Comune a disposizione laddove emergesse la necessità di accertamenti"

Il sindaco sottolinea infine:

"In un momento così doloroso è opportuno evitare ogni tipo di speculazione o giudizio. Il Comune resta naturalmente a disposizione laddove emergesse la necessità di accertamenti sulla vicenda, che spettano esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie".

Nella foto di copertina: il luogo della tragedia e, nel riquadro, il sindaco Valentina Cognetta