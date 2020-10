Covid: 38 positivi ad Abbiategrasso, 34 a Gaggiano

Non si arresta la crescita dei casi positivi nell’Abbiatense. Ad Abbiategrasso il bollettino Ats parla di 38 contagi. Impennata a Gaggiano, con 34 casi.

Covid, 38 positivi ad Abbiategrasso

Covid: non si arresta la crescita dei casi positivi nell’Abbiatense. Il Comune di Abbiategrasso ha diffuso i dati aggiornati al 15 ottobre basati sul bollettino di Ats. Si registrano 13 nuovi positivi a fronte di 4 guariti. Lunedì c’erano state 9 nuove positività, mercoledì altre due. Sono quindi attualmente 38 i cittadini abbiatensi positivi al Covid.

A Gaggiano 34 casi positivi

Ma a destare attenzione è anche la situazione in altri Comuni. Gaggiano da un giorno all’altro si è ritrovata oggi a fare i conti con 34 cittadini positività riscontrate. Questo il messaggio del sindaco Sergio Perfetti: “Distanziamento, mascherine, gel sanificanti, sono tra gli strumenti, non unici, utili a ridurre i rischi di contagio. Non ci possiamo permettere di non utilizzare queste semplici precauzioni. Non voglio, né posso discutere le norme emanate che devono essere rispettate. Abbiamo, come Amministrazione Comunale reso disponibili i centri estivi e tutti i servizi scolastici ed educativi, compresi quelli dell’infanzia, in collaborazione con la scuola, nel massimo rispetto delle norme. I risultati sono per ora soddisfacenti. Non abbiamo classi pollaio e gli asili sono organizzati in bolle con numeri ridotti di bambini frequentanti, rispetto alle sezioni normali”.

Aggiunge il primo cittadino: “Per ora abbiamo pochissime situazioni di sospetto virus e tutto procede secondo i protocolli. Cari concittadini, vi chiedo di aiutarci a contenere questa epidemia che ormai rischia di presentarci un secondo conto da pagare, in termini di riduzione degli occupati e della perdita di molte attività economiche”.

