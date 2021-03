Coronavirus, oltre 50 casi in paese e tre classi in quarantena

Coronavirus, la situazione attuale a Rescaldina.

Coronavirus, i casi in paese e classi in quarantena

Contagi di Covid-19 in crescita anche a Rescaldina. A fornire un quadro della situazione in paese è il sindaco Gilles Ielo.

“I nominativi inseriti tra mercoledì e venerdì della scorsa settimana hanno portato al raddoppio dei casi che sono relativi a cittadini che hanno contratto il virus, o meglio hanno effettuato il controllo con esito positivo negli ultimi giorni ossia dalla seconda metà del mese di febbraio – spiega Ielo – Il numero totale degli attualmente infetti è presumibilmente poco più di 55 casi, l’età media è di 47 anni: il più piccolo ha 6 anni e il più anziano 88. Non risultano, per quanto è stato possibile rilevare, casi particolarmente gravi, anche se vi sono 7 cittadini ricoverati. Negli istituti scolastici sono 3 le classi attualmente in quarantena”.

Le raccomandazioni

E Ielo, ribadendo cosa si può fare e cosa no con l’ingresso (da oggi) nella zona arancione, ricorda: “Si raccomanda sempre l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’adozione di tutte le misure igienico-sanitarie