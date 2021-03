Coronavirus, 50 casi in paese e tre classi in quarantena

Coronavirus, aumentano i contagi anche a Cerro Maggiore.

Coronavirus, casi e classi in quarantena

Anche a Cerro Maggiore aumentano i casi di Covid in paese. E ne risentono anche le scuole. “In questi giorni abbiamo 50 persone positive al Covid che si trovano in quarantena – spiegano dall’Amministrazione comunale – Per quanto riguarda le scuole, vi sono 3 classi totali in quarantena tra elementari e medie: due la concluderanno questa settimana, una classe l’ha iniziata ieri”.

Le raccomandazioni

Così come sempre ribadito dal sindaco Nuccia Berra, viene ricordato “di mantenere sempre tutte le precauzioni che ormai si dovrebbero conoscere: indossare correttamente la mascherina (ricordandosi di cambiarla ogni massimo 8 ore, mantenere il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani”.