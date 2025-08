Contromano in autostrada: lunedì il funerale di Egidio Ceriani

Schianto sulla A4

L'ultimo saluto all'anziano sarà dato alle 15 nella basilica di San Martino. Le esequie delle altre tre vittime (Amodio Valerio Giurni, Mario Paglino e Gianni Grossi) si sono svolte rispettivamente giovedì 31 luglio a Tito, in provincia di Potenza, e venerdì 1 agosto a Novara.

Sarà celebrato lunedì 4 agosto il funerale di Egidio Ceriani, l'81enne di Magenta che domenica 27 luglio ha imboccato contromano l'autostrada provocando un incidente nel quale, oltre a lui, hanno perso la vita altre quattro persone.

Lunedì pomeriggio in San Martino l'ultimo saluto a Egidio Ceriani

Una volta eseguita l'autopsia, la Procura ha restituito la salma ai famigliari dell'anziano, ed è stato possibile fissare la data delle esequie, che si terranno alle 15 nella basilica di San Martino e saranno preceduti dalla recita del Rosario, con inizio alle 14.30. Dopo la cerimonia funebre, il corpo sarà cremato.

L'81enne era uscito di casa per andare a Messa come suo solito

A pochi giorni dall’incidente sono ancora in molti a Magenta a chiedersi come un evento del genere sia potuto accadere. L’immediato sgomento per le quattro vite spezzate ha infatti lasciato in poco tempo spazio all’incredulità, al tentativo di fare luce su interrogativi a cui forse non potrà mai essere data una risposta certa.

Come racconta la cognata, domenica mattina Ceriani era uscito dalla sua casa in periferia per andare a Messa com’era da sempre sua abitudine; è stato solo quando non lo hanno visto rientrare che i familiari hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri della stazione magentina di via Novara. A quel punto però, i militari dell’Arma non hanno potuto fare altro che informare i parenti dell’incidente avvenuto poco prima lungo l’autostrada e del decesso del loro caro.

Celibe, artigiano molto noto in città, frequentava la parrocchia

Classe 1943, celibe ma proveniente da una famiglia numerosa e conosciuta in paese (il fratello maggiore, Tarcisio, è Cavaliere della Repubblica ed ex presidente del Centro Missionario Magentino), Ceriani era noto per essere una persona tranquilla e benvoluta da tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo negli anni, specie nelle parrocchie della comunità pastorale cittadina di cui era frequentatore. Per tutta la sua vita lavorativa è stato un artigiano ben noto in città, per la sua competenza e l'onestà nei rapporti con tutti, e occasionalmente si era impegnato in attività di volontariato. Per molti anni, era rimasto accanto all’anziana madre per assisterla nella malattia, fino alla scomparsa di lei all’età di 94 anni.

Le parole del fratello minore: "Siamo costernati per la tragedia"

Il fratello minore Francesco Ceriani ha dichiarato:

"Ciò che è successo è la cosa più impensabile che mai avremmo potuto immaginare. Anche e soprattutto per il dolore che ha provocato coinvolgendo nell'incidente altre persone, siamo costernati per la tragedia. Per noi fratelli Egidio era un sicuro punto di riferimento per ogni eventualità o bisogno. In definitiva se n'è andato un uomo buono, integro, gentile e devoto".

I funerali delle altre tre vittime si sono svolti tra giovedì e venerdì

Si sono già svolti invece i funerali delle altre tre vittime del terribile schianto, avvenuto dopo che Egidio Ceriani ha percorso sette chilometri contromano sulla A4: Amodio Valerio Giurni, detto "Amo", bancario di 37 anni, Mario Paglino e Gianni Grossi, entrambi designer, rispettivamente di 52 e 54 anni. Il primo è stato seppellito giovedì 31 luglio nella sua terra di origine, la Basilicata: le esequie sono state celebrate nel convento di Sant'Antonio di Padova a Tito, in provincia di Potenza. L'ultimo saluto alla coppia è stato dato ieri, venerdì 1 agosto, nella basilica di San Guadenzio a Novara.