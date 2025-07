In autostrada contromano a 82 anni: "Era uscito per andare a Messa"

Strage sulla A4

Viveva solo e aveva accudito la madre fino alla fine. L’incredulità dei famigliari: "Non riusciamo a spiegarci che cosa possa essere successo".

In autostrada contromano a 82 anni, i famigliari: "Non riusciamo a spiegarci che cosa possa essere successo".

In autostrada contromano

Egidio Ceriani, l'82enne di Magenta che domenica 27 luglio ha provocato un incidente sulla A4 che è costato la vita a quattro persone (lui compreso), era uscito come sempre per andare a Messa. Nessun segnale, nessun indizio che potesse far presagire la tragedia. E invece l'uomo, dopo essere entrato in autostrada dal casello di Arluno in direzione Milano, ha invertito il senso di marcia e percorso sette chilometri contromano, fino allo schianto frontale.

Quattro morti nello schianto

Nell’auto che si è trovata davanti quella di Ceriani, e che non ha potuto evitarla, viaggiavano quattro amici novaresi. A perdere la vita Amodio Giurni, 38 anni, bancario originario di Potenza, e i coniugi 50enni Mario Paglino e Giovanni Grossi, conosciuti a livello internazionale come "designer delle Barbie". La moglie di Giurni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

"Era tranquillo, riservato e generoso"

Resta il mistero di una manovra assurda. I parenti sono sconvolti e increduli. Descrivono Egidio come una persona tranquilla, riservata e generosa. L'uomo aveva accudito la madre fino alla fine della sua vita, vivendo con lei nella villetta di Magenta.

Racconta la cognata:

"Era una persona buona e non riusciamo a spiegarci come possa essere accaduto tutto questo. Era uscito per andare a Messa ma non è mai tornato. Quando non lo abbiamo visto rientrare, abbiamo allertato i Carabinieri... ma purtroppo la tragedia era già avvenuta".

Le tante domande aperte

L’inchiesta cercherà ora di ricostruire che cosa abbia portato l’anziano a compiere quella manovra pericolosa. Una distrazione? Un malore improvviso?